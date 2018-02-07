Киберфутболист "Шальке": "Только Де Хеа лучше вратаря "Шальке"

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн в интервью RevierSport заявил, что в FIFA 18 лучше голкипера гельзенкирхенцев Ральфа Ферманна только вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Также он отметил, что лучшим футболистом в симуляторе является легендарный голландский полузащитник Руд Гуллит.

- Для моего стиля игры Руд Гуллит является лучшим футболистом в FIFA 18, - сказал Швартманн. - Он может делать все, это самый сбалансированный игрок. Голландец силен и в атаке, и в обороне. И, конечно, его прическа потрясающа. Если он идет на угловой, то он на три метра выше соперников только из-за волос.

- А кто лучший игрок "Шальке" в FIFA 18?

- Ральф Ферманн. Честно говоря, он на втором месте в списке лучших вратарей в этой игре. Только Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" лучше него. У Ральфа есть особое умение играть ногами, что очень хорошо. Каждый вратарь с этой особенностью силен, потому что может хорошо отбивать мячи низом. Половина мира играет с ним в воротах, потому что у него довольно низкая цена в игре, но он силен, как медведь.