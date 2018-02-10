09:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Шальке": "Сервера FIFA 18 раздражают профессиональных игроков"


Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн не считает FIFA 18 значительно лучше или хуже FIFA 17. Тем не менее, он хотел бы, чтобы сервера игры были улучшены.

- FIFA 18 - нормальная игра, которая немногим лучше FIFA 17, - цитирует Sport 1 Швартманна. - Мне особенно нравится, что короткие передачи сейчас стали немного сильнее. Это соответствует моему стилю игры. Также есть еще незначительные вещи, которые немного лучше, чем в предыдущей части.

- Недавно чемпион мира Gorilla отрицательно отзывался о FIFA 18. Вы понимаете, почему?

- Да. Я думаю, он не столько обеспокоен тем, что игра плоха, сколько его расстраивает Wekend League и сервера. Многие профессионалы в настоящее время испытывают недовольны серверами - FIFA 18 играется немного по-разному в разные моменты времени. Иногда игра идет намного медленнее, иногда намного быстрее, в зависимости от нагрузки на сервера. Профессиональных киберфутболистов это крайне раздражает.

- В дополнение к проблемам с серверами, есть ли у вас предложения по улучшению FIFA?

- К сожалению, все еще есть "глитчи". Игроки могут выйти из матча определенным образом и не получить поражения. EA Sports борется с этим, но, к сожалению, находятся лазейки снова и снова. В целом, я вполне доволен FIFA 18. Остальное - мелочи.

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