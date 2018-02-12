Киберфутболист "Шальке" одержал 40 побед в 40 матчах Weekend League

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн является одним из главных претендентов на попадание на второй отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. 19-летний немец во второй Weekend League февраля одержал 40 побед в 40 матчах.

64 лучших киберспортсменов по итогам месяца получат право побороться за путевку на мировое первенство.

"Снова идеальный уик-энд, 79-1 в этом месяце. Очень хорошие перспективы для квалификации на второй "мейджор", - написал Швартманн в Твиттере.