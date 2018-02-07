Киберфутболист "Шальке": "Киберфутбол похож на "Формулу-1", дартс или шахматы, каждая ошибка дорого стоит"

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн в интервью RevierSport отметил, что правильное питание важно для киберспортсменов, как и для профессиональных футболистов. По его мнению, киберфутбол по зависимости от концентрации похож на шахматы, дартс или "Формулу-1".

- Как часто вы сидите перед консолью?

- Обычно от четырех до шести часов в день. В выходные, когда играю в Weekend League, больше - могу провести более 20 игр за день.

- Ваша спина не страдает из-за этого?

- У нас есть спонсор, который предоставляет нам специальные игровые кресла, которые очень удобны. У нас также есть специальные мониторы с низкой задержкой, что очень важно для игры в FIFA 18, потому что многое зависит от миллисекунд.

- Насколько важна правильная диета для киберфутболистов?

- Правильное питание определенно важно. Если мне нужно быть сосредоточенным в течение трех, четырех или даже пяти часов, мне нужно быть уверенным, что я не ел слишком много. Я только пью воду во время игр. Думаю, киберфутболистов можно сравнить с профессиональными игроками в бундеслиге. Они могут съесть перед матчем банан или только попить. Так делаю и я.

- Что важно при игре в футбол на консоли?

- Понятно, что мы не бежим марафон, но это тоже спорт. Много зависит от головы и концентрации от "А" до "Я". Это похоже на "Формулу-1", дартс или шахматы. Каждая последующая ошибка наказывается моментально, вы не можете позволить себе тратить время впустую.