Киберфутболист "Шальке": "Большинству нравятся Роналду или Месси, а моим кумиром был Латка"

Киберфутболист "Шальке" Тим "Latka" Швартманн в интервью RevierSport рассказал, почему выбрал себе такой никнейм. По словам 19-летнего киберспортсмена, в детстве ему нравился чешский защитник дюссельдорфской "Фортуны" Мартин Латка.

– В детстве мне очень нравился футболист по имени Мартин Латка, – признался Швартманн. – К сожалению, он не играл за "Шальке", а выступал за "Фортуну" из Дюссельдорфа. Он был очень высоким, физически очень крепким и сильным. У большинства парней есть кумиры, такие как Лео Месси или Криштиану Роналду, но это не те игроки, которые мне нравился. Когда я взял себе такой ник, я не знал, что стану профессиональным игроком в FIFA. Я очень доволен этим.