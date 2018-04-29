Киберфутболист "Ростова": "Сделал все что мог, результатом на чемпионате РФПЛ доволен"

Киберфутболист "Ростова" Сергей "Kefir" Никифоров остался доволен своим выступлением на чемпионате РФПЛ по FIFA 18. Во второй игровой день он обыграл в 1/4 финала Мохмада "SwonkyPifPaf" Асуева из "Ахмата", но уступил в полуфинале Антону "Antoxa1337" Жукову из "Рубина".

"Сделал все что мог, результатом доволен. Все, кто видели матчи, понимают, что играл на равных... Но не хватило удачи. Было красиво", – написал Никифоров на своей странице в социальной сети.

"Ростов" поборется с "Ахматом" за выход в полуфинал чемпионата РФПЛ //

"Ростов" подписал экс-киберфутболиста "Спартака"