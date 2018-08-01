Киберфутболист "Ромы": "Уверенность помогла выйти на более высокий уровень"

Киберфутболист "Ромы" Дамиан "Damie" Огустиньяк отметил, что подписание контракта с итальянским клубом добавило ему уверенности. Также он отметил, что перед чемпионатом мира игроки команды проводили сборы.

– Вы уже давно являетесь замечательным игроком, но в этом году вы сделали громадный шаг в развитии. Что вы изменили по сравнению с прошлыми годами?

– Если честно, ничего не менял. Я с самого начала почувствовал, что FIFA 18 подходит под мой игровой стиль, и я смогу дать бой лучшим игрокам мира. Сразу после выхода я много играл и квалификационный месяц закончил с показателем аж 159:1! С тех пор меня начали понемногу узнавать, и это добавило мне уверенности, которая помогла выйти на более высокий уровень.

– Переход в Roma Fnatic стал для вас серьезным достижением. Почему вы решили играть за эту команду?

– Я примерно шесть лет интересовался киберспортом, смотрел много разных игр, и почему-то всегда болел за Fnatic. Мне просто нравится эта организация, а их сотрудничество с "Ромой" стало дополнительным доводом в их пользу.

– Как работа с "Ромой" помогла вам улучшить игру?

– До плей-офф в Амстердаме у нас и времени-то тренироваться вместе не было, так что тут можно говорить только о заряде уверенности, который я получил, подписав контракт с большой командой перед большим турниром. Теперь же все по-другому, потому что перед суперфиналом FeWC мы с командой проведем сборы, чтобы как можно лучше подготовиться. Я ежедневно буду тренироваться и анализировать свою игру с лучшими игроками и тренерами мира, и это будет хорошая помощь.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.