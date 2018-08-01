Киберфутболист "Ромы": "Стараюсь подходить к чемпионату мира, ни о чем не думая"

Киберфутболист "Ромы" Дамиан "Damie" Огустиньяк не думает о том, как далеко может зайти во время гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18. Польский киберспортсмен ждет реванша с Муркусом "Marcuzo" Йоргенсоном из "Манчестер Сити".

– Какие цели вы ставите себе на гранд-финал FIFA eWorld Cup?

– Стараюсь подходить к турниру, ни о чем не думая. Стараюсь не думать о том, как далеко я смогу пройти, просто играю на пределе возможностей в каждом отдельно взятом матче и иду шаг за шагом, но понятно, что когда ты проходишь в суперфинал, не может быть другой задачи, кроме как стать чемпионом мира.

– В Лондоне вы играете в очень непростой группе. Что потребуется, чтобы выйти в плей-офф?

– Любая группа тяжелая, но в моей все действительно очень серьезно. Все восемь игроков играют на невероятном уровне, и мне сложно выделить фаворита или аутсайдера. И от этого турнир для меня будет еще интереснее.

– Какой матч группового турнира вы ждете больше остальных?

– Думаю, реванша с Marcuzo – просто потому что я проиграл ему в Амстердаме. Marcuzo – выдающийся игрок, так что будет здорово, если в этот раз я у него выиграю.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.