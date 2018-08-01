16:55 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Манчестер Сити": "Ставлю цель выиграть ЧМ, но это будет очень непросто"

Маркус "Marcuzo" Йоргенсен. Фото mancity.com
Маркус "Marcuzo" Йоргенсен. Фото mancity.com

Киберфутболист "Манчестер Сити" Маркус "Marcuzo" Йоргенсен ставит себе цель выиграть чемпионат мира по FIFA 18. Также он рассказал в интервью ФИФА, каких матчей особенно ждет.

– Какие цели вы ставите себе на гранд-финал чемпионата мира?

– Я ставлю цель выиграть, но знаю, что это будет очень непросто сделать. На обеих консолях огромное количество топовых игроков, а в играх FIFA на вылет произойти может что угодно.

– Есть соперник, матча с которым вы ждете в Лондоне?

– Да, я буду играть против своего давнего друга Agge – жду этого матча с нетерпением. Еще меня ждут важные матчи против моих соперников по группе в Амстердаме – Andoni из Испании и Damie из команды Roma Fnatic. Они захотят взять реванш, а этого допускать нельзя!

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.

Дополнительная информация

https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/news/2018/marcus-marcuzo-jorgensen-interview-fifa-eworld-cup-grand-final

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ