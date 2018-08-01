Киберфутболист "Манчестер Сити": "Ставлю цель выиграть ЧМ, но это будет очень непросто"

Киберфутболист "Манчестер Сити" Маркус "Marcuzo" Йоргенсен ставит себе цель выиграть чемпионат мира по FIFA 18. Также он рассказал в интервью ФИФА, каких матчей особенно ждет.
– Какие цели вы ставите себе на гранд-финал чемпионата мира?
– Я ставлю цель выиграть, но знаю, что это будет очень непросто сделать. На обеих консолях огромное количество топовых игроков, а в играх FIFA на вылет произойти может что угодно.
– Есть соперник, матча с которым вы ждете в Лондоне?
– Да, я буду играть против своего давнего друга Agge – жду этого матча с нетерпением. Еще меня ждут важные матчи против моих соперников по группе в Амстердаме – Andoni из Испании и Damie из команды Roma Fnatic. Они захотят взять реванш, а этого допускать нельзя!
Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.
Дополнительная информация
https://www.easports.com/ru/fifa/ultimate-team/news/2018/marcus-marcuzo-jorgensen-interview-fifa-eworld-cup-grand-final