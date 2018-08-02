11:55 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Манчестер Сити": "Не могу дождаться начала чемпионата мира"


Киберфутболист "Манчестер Сити" Кай "Deto" Воллин ждет старта чемпионата мира по FIFA 18. Немец сыграет в группе C.

"Не могу дождаться начала FIFA eWorld Cup. Держите пальцы скрещенными", - написал Воллин в Твиттере.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.

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