Киберфутболист "Манчестер Сити": "Не могу дождаться начала чемпионата мира"

Киберфутболист "Манчестер Сити" Кай "Deto" Воллин ждет старта чемпионата мира по FIFA 18. Немец сыграет в группе C.

"Не могу дождаться начала FIFA eWorld Cup. Держите пальцы скрещенными", - написал Воллин в Твиттере.

Can't wait for the #FIFAeWorldCup to get started 🏆 Keep your fingers crossed 😊 pic.twitter.com/QLqXX3Bg3K – Kai'deto'Wollin (@deto_official) 1 августа 2018 г.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.