23:30 30 января | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Локомотива": "За турнир съедаю до пяти бананов"

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов. Фото Loko eSports Team
Роберт "Ufenok77" Фахретдинов. Фото Loko eSports Team
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Киберфутболист "Локомотива"​ Роберт "Ufenok77" Фахретдинов рассказал, как готовится к турнирам и почему питается только бананами во время соревнований. Также он отметил, что у него нет особых секретов по психологической подготовке к матчам.

- Тренируюсь, играя онлайн-турниры вроде Gfinity, Weekend League, спарринги с другими профессиональными игроками, - цитирует Cyberfootball.ru Фахретдинова.

- Как настраиваетесь перед матчем? Может есть какая-то традиция?

- Традиций нет. Я получаю удовольствие от игр, особенно турнирных, поэтому мне не нужно дополнительно настраиваться.

- В одном из твоих интервью вы говорили, что во время турниров питаетесь в основном одними бананами. Сколько бананов съедаете за турнир?

- Так получается, что на турнирах в основном бананы и вода. Сколько съедаю? По-разному. В среднем от 3-5, наверное. Какой-нибудь суп ем только, если есть длительный перерыв между играми.

Дополнительная информация

http://cyberfootball.ru/newsfkf/2018/01/29/robert-ufenok-fahretdinov-rasskazal-o-druzhbe-s-ezhikom-svoem-transfere-v-lokomotiv-i-ob-otnosheniyah-s-sergeem-nikiforovym.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а шоколадок сколько?

23:45 30 января