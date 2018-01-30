Киберфутболист "Локомотива": "За турнир съедаю до пяти бананов"

Киберфутболист "Локомотива"​ Роберт "Ufenok77" Фахретдинов рассказал, как готовится к турнирам и почему питается только бананами во время соревнований. Также он отметил, что у него нет особых секретов по психологической подготовке к матчам.

- Тренируюсь, играя онлайн-турниры вроде Gfinity, Weekend League, спарринги с другими профессиональными игроками, - цитирует Cyberfootball.ru Фахретдинова.

- Как настраиваетесь перед матчем? Может есть какая-то традиция?

- Традиций нет. Я получаю удовольствие от игр, особенно турнирных, поэтому мне не нужно дополнительно настраиваться.

- В одном из твоих интервью вы говорили, что во время турниров питаетесь в основном одними бананами. Сколько бананов съедаете за турнир?

- Так получается, что на турнирах в основном бананы и вода. Сколько съедаю? По-разному. В среднем от 3-5, наверное. Какой-нибудь суп ем только, если есть длительный перерыв между играми.