Киберфутболист "Локомотива" вышел в финал второго подряд турнира по FIFA 18 в России

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов вышел в финал Кубка России по FIFA 18. В полуфинале представитель московского клуба, который в конце прошлого месяца выиграл чемпионат РФПЛ, в полуфинальной серии до трех побед выиграл у киберфутболиста "Анжи" Хана "hantigr_4" Балабекова (3-1).

Во втором полуфинальном матче киберспортсмен Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец взял верх над Владиславом "Xabik7" Хабибулиным из "Урала". Пензенскому игроку, который на пути к финалу также обыграл одного из фаворитов турнира Андрея "Timon" Гурьева из ЦСКА, хватило всего трех матчей для победы – 3-0.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей (500 тысяч за 1-е место, 300 - за второе и 200 - за 3-е). Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.