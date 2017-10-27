Киберфутболист "Локомотива" сыграет в квалификации ESWC PGW, представитель ЦСКА - в основной сетке

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов стал единственным российским игроком, который получил путевку на отбор в Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017) на платформе PlayStation 4. Всего в отборе примут участие 32 человека со всего мира. Четверо сильнейших получат право сыграть в основной сетке турнира. Матчи пройдут 2 ноября.

Также в квалификации на платформе Xbox One выступит российский киберфутболист Данил "Tuman" Хлямов. Ему предстоит 1 ноября побороться с 31 киберспортсменом из других стран за одну из четрых путевок в основную стадию турнира.

Стоит отметить, что в основной сетке ESWC PGW 2017 на Play Station 4 выступит киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев. Кроме того, в число 12 участников главной части турнира вошли представители "ПСЖ" (Maniiika и DaXe), "Монако" (Rayziaah) и "Вольфсбурга" (TimoX).

ESWC PGW 2017 пройдёт с 3 по 5 ноября в режиме Ultimate Team. На каждой платформе сыграют по 20 игроков. Двое лучших встретяся в гранд-финале. Призовой фонд составит 15 тысяч долларов.