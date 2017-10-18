Киберфутболист "Локомотива" сыграет с представителем "Шерифа" накануне матча Лиги Европы

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов проведет товарищеский матч с представителем "Шерифа" Виктором "Rakovsky93" Раковским, сообщает пресс-служба киберотделения московского клуба Loko eSports Team. Встреча пройдет сегодня в 21.00 по московскому времени на стадионе "Шериф".

Напомним, матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.