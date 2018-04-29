Киберфутболист "Локомотива" сыграет с фанатом клуба в гранд-финале чемпионата РФПЛ

Определились победители eFootball RFPL Championship на платформах Xbox One и Play Station 4. В первом финале Павел "JhonnyGrime" Пурювкин, заменивший на турнире киберфутболиста "Зенита" и являющийся фанатов "Локомотива", обыграл Антона "Antoxa1337" Жукова из "Рубина", а во втором - Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" разгромил Владислава "Xabik7" Хабибулина. Победители финалов получили путевки на отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18. Также им предстоит побороться за кубок чемпионата РФПЛ.
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