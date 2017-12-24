Киберфутболист "Локомотива": "Скомканный год, куча 2-3 мест, но позитивных моментов не меньше"

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов после поражения в 1/8 финала чемпионата России по FIFA 18 поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил, что в 2017 году позитивных моментов было больше, чем отрицательных.

"Огромное спасибо всем, кто болел и переживал! Огромное! Loko eSports Team, всем друзьям, родным, близким, людям, которые просто поддерживают. Скомканный год, куча 2-3 мест, но позитивных моментов не меньше. Всех с наступающим!" - написал Ufenok77 на своей странице в социальной сети.