20:35 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Локомотива" разгромил представителя "Уфы" перед матчем РФПЛ

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов (справа) и Руслан "RusPro02" Уразбахтин (слева). Фото Loko eSports Team
Роберт "Ufenok77" Фахретдинов (справа) и Руслан "RusPro02" Уразбахтин (слева). Фото Loko eSports Team
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Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов разгромил представителя "Уфы" Руслана "RusPro02" Уразбахтина в шоу-матче перед встречей между футболистами клубов в 27-м туре РФПЛ. Игрок Loko eSports одержал победу со счетом 4:0. Как отмечает пресс-служба московской команды, в составе "Уфы" выделялись вратарь Александр Беленов и полузащитник Силвестр Игбун, а у красно-зеленых показали класс защитник Виталий Денисов и хавбек Мануэл Фернандеш.

Примечателен тот факт, что футбольные команды разошлись миром - 0:0. 

Локомотив - Уфа

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Так теперь переигровка матча будет или как? Я что-то не понял, хотелось бы узнать что по этому поводу говорит регламент.

20:41

Millwall82

Уфенок - продажная. Хотя это вот такое поколение молодежи.

20:40

Vlad1992

ну вот и реванш взяли. хоть где то

20:37

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