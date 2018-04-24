Киберфутболист "Локомотива" разгромил представителя "Уфы" перед матчем РФПЛ

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов разгромил представителя "Уфы" Руслана "RusPro02" Уразбахтина в шоу-матче перед встречей между футболистами клубов в 27-м туре РФПЛ. Игрок Loko eSports одержал победу со счетом 4:0. Как отмечает пресс-служба московской команды, в составе "Уфы" выделялись вратарь Александр Беленов и полузащитник Силвестр Игбун, а у красно-зеленых показали класс защитник Виталий Денисов и хавбек Мануэл Фернандеш.

Примечателен тот факт, что футбольные команды разошлись миром - 0:0.