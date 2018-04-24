Киберфутболист "Локомотива" разгромил представителя "Уфы" перед матчем РФПЛ

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов разгромил представителя "Уфы" Руслана "RusPro02" Уразбахтина в шоу-матче перед встречей между футболистами клубов в 27-м туре РФПЛ. Игрок Loko eSports одержал победу со счетом 4:0. Как отмечает пресс-служба московской команды, в составе "Уфы" выделялись вратарь Александр Беленов и полузащитник Силвестр Игбун, а у красно-зеленых показали класс защитник Виталий Денисов и хавбек Мануэл Фернандеш.
Примечателен тот факт, что футбольные команды разошлись миром - 0:0.
- Локомотив М (футбол)
- Александр Беленов
- Уфа
- Виталий Денисов
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Силвестр Игбун
Материалы других СМИ
баламошка
Так теперь переигровка матча будет или как? Я что-то не понял, хотелось бы узнать что по этому поводу говорит регламент.
20:41
Millwall82
Уфенок - продажная. Хотя это вот такое поколение молодежи.
20:40
Vlad1992
ну вот и реванш взяли. хоть где то
20:37