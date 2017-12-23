Киберфутболист "Локомотива" раскритиковал организацию чемпионата России по FIFA 18

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов остался недоволен местом проведения гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Киберспортсмену не нравится, что в "Yota Arena" мало света. Также он отказался говорить о своих шансах на победу.

- Как прокомментируете организацию турнира?

- На самом деле, организация могла бы быть и лучше. Мне кажется, место проведения выбрано не лучшим образом. Здесь мало света, что очень важно, особенно, когда играешь в течение целого дня. И для зрителей все не очень хорошо сделано – матчи на главной сцене играются раз в полчаса, не всех пускают. Можно было гораздо лучше все организовать. Остальные моменты, в плане техники нареканий не вызывают - не могу сказать, что есть какие-то задержки.

Плюс, перед турниром сказали, что в группе не может быть ничьих. Поднялся хайп и это правило отменили. Хотя для меня это было бы, наверное, даже хорошо, потому что тогда бы я понимал, что никто не будет играть в пять защитников против меня.

- Как оцениваете свои шансы на турнире?

- Не хочу об этом говорить сейчас, так как турнир только начался. (Вячеслав АЛХАЗОВ)