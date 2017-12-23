16:00 23 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Локомотива" раскритиковал организацию чемпионата России по FIFA 18

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов. Фото Loko eSports Team
Роберт "Ufenok77" Фахретдинов. Фото Loko eSports Team

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов остался недоволен местом проведения гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Киберспортсмену не нравится, что в "Yota Arena" мало света. Также он отказался говорить о своих шансах на победу.

- Как прокомментируете организацию турнира?

- На самом деле, организация могла бы быть и лучше. Мне кажется, место проведения выбрано не лучшим образом. Здесь мало света, что очень важно, особенно, когда играешь в течение целого дня. И для зрителей все не очень хорошо сделано – матчи на главной сцене играются раз в полчаса, не всех пускают. Можно было гораздо лучше все организовать. Остальные моменты, в плане техники нареканий не вызывают - не могу сказать, что есть какие-то задержки.

Плюс, перед турниром сказали, что в группе не может быть ничьих. Поднялся хайп и это правило отменили. Хотя для меня это было бы, наверное, даже хорошо, потому что тогда бы я понимал, что никто не будет играть в пять защитников против меня.

- Как оцениваете свои шансы на турнире?

- Не хочу об этом говорить сейчас, так как турнир только начался. (Вячеслав АЛХАЗОВ)

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Материалы других СМИ
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