Киберфутболист "Локомотива" пробился в основную сетку ESWC PGW 2017

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов пробился в основную сетку Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017) на платформе PlayStation 4. Российский киберспортсмен в квалификации обыграл португальца sk risskkania (4:0), испанца hamid mekhelef (2:0) и голландца Jaey Daalhuisen (4:2), являющегося киберфутболистом "Фейеноорда".

Также на PlayStation 4 в основную сетку турнира пробились французы Supremacy Zazou, BruceGrannec, CocoVBastos, люксембуржец FCD03_Ciscinho, японец SZfantom, голландцы snk mohand и Lev Vinken, который является киберфутболистом "Аякса"​.

На платформе Xbox One российский киберспортсмен Данил "Tuman" Хлямов потерпел поражение в первом раунде квалификации от француза LeFleau SPQR. В основную сетку пробились Stoxinho, VitalityBrian, Epsilon Aero, the kid, Fouad Fares, skyperss, Cursorr и Vinch, который является киберфутболистом "Монако".

Напомним, что в основной сетке ESWC PGW 2017 на Play Station 4 выступит киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев, представители "ПСЖ" Maniiika и DaXe, "Монако" - Rayziaah и "Вольфсбурга" - TimoX.

ESWC PGW 2017 пройдет с 3 по 5 ноября в режиме Ultimate Team. На каждой платформе сыграют по 20 игроков. Двое лучших встретятся в гранд-финале. Призовой фонд составит 15 тысяч долларов.