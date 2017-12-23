Киберфутболист "Локомотива": "От чемпионата России остались двоякие впечатления"

Киберфутболист "Локомотива" Артем "AfanGess" Афанасьев остался недоволен организацией гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Представитель московского клуба с первого места вышел из своей группы, а затем проиграл в 1/8 финала Хану "hantigr_4" Балабекову из "Анжи" (0-2).

– Как оцениваете организацию турнира? Какие впечатления?

– Впечатления двоякие, так как я имею достаточный опыт участия в различных турнирах, есть с чем сравнивать. Как мне кажется, чемпионат России – не лучший турнир по организации, потому что было много недочетов, изменение регламента, что сбивает, конечно же, с игры. Мониторы мне очень сильно не понравились. Они не играбельные, можно было бы найти гораздо лучше. Хочется играть на сцене, потому что там все круто, а в игровой зоне – дизлайк.

– Вы вышли из группы с первого места. Как оцениваете свою игру?

– Начал очень плохо. Первый матч проиграл - 2:4. Наверное, не смог настроиться или наоборот перенастроился. Очень нервничал, руки тряслись, привыкал к мониторам. Пропустил гол, быстро сравнял, но затем опять пропустил с пенальти, которого и не должно было быть и поплыл. Игра расклеилась. Во второй игры получилось собраться, а в решающей игре на 90-й минуте вырвал победу у представителя "Тосно" и вышел с первого места.

– Как на вас влияет команда? Дает тебе уверенность и поддердку?

– Это здорово, сегодня здесь много представителей Loko eSports, все в красных футболках. Очень здорово, когда люди, с которыми ты работаешь, живут тем же, чем и ты. Рад, что нас здесь сегодня так много. (Вячеслав АЛХАЗОВ)