Киберфутболист "Локомотива" обыграл представителя "Шерифа"

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов переиграл представителя "Шерифа" Виктора "Rakovsky93" Раковского. Игрок Loko eSports Team одержал победы в обоих встречах, которые прошли сегодня на стадионе "Шериф". Первый матч завершился победой россиянина со счетом 5:1, а второй - 2:0. Ufenok77 играл за "Локомотив", а Rakovsky93 - за дортмундскую "Боруссиию". Характеристики всех игроков в обеих командах были по 85 OVR.

Напомним, матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.