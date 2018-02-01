Киберфутболист "Локомотива": "Есть шансы, что виртуальный футбол станет так же популярен, как реальный"

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов считает, что виртуальный футбол в будущем может стать также популярен, как и реальный. Также он отметил, что в Европе уровень киберфутбола выше.
- Как считаете киберфутбол по популярности когда-нибудь приблизиться к обычному футболу?
- Тяжело такое представить, но кто знает, что ждет нас в будущем, - цитирует Syberfootball Фахретдинова. - Я думаю, что шансы есть, если виртуальный футбол станет доступней обычного.
- Вы говорили, что киберфутболисты из Европы быстрее соображают и темп игры быстрее. Почему так? У нас в России голова по другому устроена или руки из другого места растут?
- Динамика для нас положительная, но средний уровень игроков в Европе выше. Это и от профессионализма самих игроков, и от профессионализма организаций. Турниры, команды, зарплаты: все на ступень выше.
Дополнительная информация
http://cyberfootball.ru/newsfkf/2018/01/29/robert-ufenok-fahretdinov-rasskazal-o-druzhbe-s-ezhikom-svoem-transfere-v-lokomotiv-i-ob-otnosheniyah-s-sergeem-nikiforovym.html