Киберфутболист "Локомотива": "Есть шансы, что виртуальный футбол станет так же популярен, как реальный"

Киберфутболист "Локомотива"​ Роберт "Ufenok77" Фахретдинов считает, что виртуальный футбол в будущем может стать также популярен, как и реальный. Также он отметил, что в Европе уровень киберфутбола выше.

- Как считаете киберфутбол по популярности когда-нибудь приблизиться к обычному футболу?

- Тяжело такое представить, но кто знает, что ждет нас в будущем, - цитирует Syberfootball Фахретдинова. - Я думаю, что шансы есть, если виртуальный футбол станет доступней обычного.

- Вы говорили, что киберфутболисты из Европы быстрее соображают и темп игры быстрее. Почему так? У нас в России голова по другому устроена или руки из другого места растут?

- Динамика для нас положительная, но средний уровень игроков в Европе выше. Это и от профессионализма самих игроков, и от профессионализма организаций. Турниры, команды, зарплаты: все на ступень выше.