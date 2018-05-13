Киберфутболист "Локо" не пустил игрока "Краснодара" в полуфинал Кубка России

Определились все полуфиналисты Кубка России по интерактивному футболу. За выход в финал игрок "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов поспорит с представителем "Анжи" Ханом "hantigr_4" Балабековым, а Владислав "Xabik7" Хабибулин из "Урала" сыграет против киберфутболиста Vega Squadron Михаила "Torres" Запорожца.

Призовой фонд турнира составляет миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Москва (Россия)

Кубок России

Плей-офф

1/4 финала

Роберт "Ufenok77" Фахретдинов ("Локомотив") – Андрей "Dron" Коннов ("Краснодар") – 2:0

Рамках "Ramz10" Курбанов – Хан "hantigr_4" Балабеков ("Анжи) – 1:2

Владислав "Xabik7" Хабибулин ("Урал") – Давлят "ShutRus" Сагитов ("Спартак") – 2:1

Михаил "Torres" Запорожец (Vega Squadron) – Платон "Gooner_23" Шелест ("Лада-Тольятти") – 2:0