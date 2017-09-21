Киберфутболист "Локо" дал советы по тактике в FIFA

Киберфутболист M19 и Loko eSports Team, представляющей футбольный "Локомотив", Роберт "Ufenok77" Фахретдинов дал советы начинающим игрокам относительно тактических схем и настроек в FIFA. По его мнению, для удержания счета лучше использовать оборонительную расстановку 4-2-3-1 (2) или 5-4-1, а для "камбэка", когда нужно отыгрываться – 4-3-3 (4). Начинать матч лучше со схемой 4-2-3-1 или 4-3-2-1.

– Умение правильно выбрать игровую схему – ключ к успеху в двух последних версиях FIFA, – приводит официальный сайт M19 слова Фахретдинова. – Расстановку нужно обязательно подбирать под стиль игры соперника и, конечно же, не бояться ее менять, если матч идет не так, как задумано.