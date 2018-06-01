Киберфутболист "Лилля" выиграл международный турнир

Киберфутболист "Лилля" Корантена "Maestro" Тюллье выиграл международный турнир eCOPA Coca-Cola, организованный популярным производителем газировки. В гранд-финале встретились пять лучших киберспортсменов, выигравших квалификационные турниры. Кроме француза за трофей боролись датчанин Agge, норвежец Daniel, аравиец Uzi и болгарин Night Watch.

Сначала киберфутболисты сыграли по круговой системе, а затем двое лучших встретились в финальном поединке - Maestro против Hight Watch. Француз выиграли по сумме двух матчей 9:3. Примечателен тот факт, что на групповой стадии в очном противостоянии выиграл болгарский киберспортсмен.