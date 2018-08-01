Киберфутболист "Лилля": "Лондон, я здесь и готов к войне!"

Киберфутболист "Лилля"​ Корантен "Maestro" Тюллье прилетел в Лондон на гранд-финал чемпионата мира по FIFA 18. Француз сыграет в группе D.

"Лондон, я здесь и готов к войне!" - написал Maestro в Твиттере.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.