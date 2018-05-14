08:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Краснодара": "Очень обидно проигрывать в 1/4 финала Кубка России по пенальти"

Андрей "Dron" Коннов. Фото Федерация компьютерного спорта России
Андрей "Dron" Коннов. Фото Федерация компьютерного спорта России

Киберфутболист "Краснодара" Андрей "Dron" Коннов остался доволен своим выступлением на Кубке России по FIFA 18. Игрок краснодарской команды проиграл в 1/4 финала Роберту "Ufenok77" Фахретдинову.

"Надеюсь, что кое-как все-таки реабилитировался за чемпионат РФПЛ. И как бы там ни было, очень обидно проигрывать в 1/4 финала по пенальти, пусть и сильнейшему игроку РФ на данный момент. Получаю очень много слов поддержки от близких мне людей и болельщиков "Краснодара". Огромное спасибо за это! Топ 5-8 Кубка России, идем дальше", – написал Коннов на своей странице в социальной сети.

Напомним, в конце апреля на чемпионате РФПЛ киберфутболист "Краснодара" проиграл все четыре матча в группе и не вышел в плей-офф.

Киберфутболист "Локо" не пустил игрока "Краснодара" в полуфинал Кубка России

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