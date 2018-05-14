Киберфутболист "Краснодара": "Очень обидно проигрывать в 1/4 финала Кубка России по пенальти"

Киберфутболист "Краснодара" Андрей "Dron" Коннов остался доволен своим выступлением на Кубке России по FIFA 18. Игрок краснодарской команды проиграл в 1/4 финала Роберту "Ufenok77" Фахретдинову.

"Надеюсь, что кое-как все-таки реабилитировался за чемпионат РФПЛ. И как бы там ни было, очень обидно проигрывать в 1/4 финала по пенальти, пусть и сильнейшему игроку РФ на данный момент. Получаю очень много слов поддержки от близких мне людей и болельщиков "Краснодара". Огромное спасибо за это! Топ 5-8 Кубка России, идем дальше", – написал Коннов на своей странице в социальной сети.

Напомним, в конце апреля на чемпионате РФПЛ киберфутболист "Краснодара" проиграл все четыре матча в группе и не вышел в плей-офф.

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