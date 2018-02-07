Киберфутболист киевского "Динамо": "Киберфутбол больше отвечает требованиям современности, чем футбол"

Киберфутболист киевского "Динамо" Виталий "Labotryas" Муха считает, что киберспорт набирает популярность потому, что больше отвечает требованиям современного мира, в котором время очень ценится. По его мнению, за последние полгода популярность киберфутбола значительно выросла.

– Если говорить в общем, то в последнее время пошел заметный рост киберфутбола, - цитирует пресс-служба киберспортивной команды "Динамо" Муху. - Когда я начинал свой киберфутбольный путь, в основном были только онлайн-турниры. Их было много, но практически все были мелкие, невысокого качества. Сейчас все с точностью до наоборот - турниров меньше, но качество выросло значительно.

В контексте Украины важным мерилом я бы назвал рейтинги телетрансляций. Для многих стали приятным сюрпризом даже не столько сами высокие рейтинги трансляций, сколько рост, который они показали фактически за чуть более полугода. Кстати, по статистике большое количество зрителей стримов игр сами не играют в игры.

Киберфутбол просто больше отвечает современности, когда у людей банально нет двух часов времени на целый матч или целый фильм. Высокая интенсивность позволяет за один-два дня провести турнир, который в реальном футболе растянется на месяц.