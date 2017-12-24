Киберфутболист "Динамо": "Топ-32 - это не результат, могу играть лучше"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов после поражения в 1/16 финала чемпионата России по FIFA 18 от Романа "Elinho" Елисеева из "Трактора"​ (1-2) поблагодарил болельщиков за поддержу. Также он признался, что не знает, как развиваться дальше, так как не получается показывать высокие результаты, несмотря на тщательную подготовку.

"В первую очередь, всем очень благодарен за поддержку несмотря ни на что. Вы большие молодцы, без вас бы было очень тяжело. Также хотелось бы извиниться за показанный результат. Всего лишь Топ-32, проиграл в плей-офф своему старому товарищу, с которым играли еще в 2016 году. Elinho - молодец, прогрессирует, хотя давно о нем не было слышно. К сопернику претензий нет, проиграл по делу. Не смог показать свой футбол, то, к чему готовился. Очень обидно, очень разочарован, так как потратил много времени на подготовку. Если ты покажешь свой максимум, то ты можешь проиграть только самому себе, но, к сожалению, на последних турнирах происходит обратное. Не удается показать свой максимум и не знаешь, что делать. Подходишь к турниру в отличной форме, чувствуешь, что никому не уступаешь, но не можешь показать свою игру. Честно сказать, уже не знаю, что делать. Очень много времени провожу в FIFA 18, знаю ее от корки до корки. Конечно, никто из нас не идеален, но не знаю, есть ли смысл продолжать столько времени проводить в игре, если каждый раз одно и то же. Топ-32 - это не результат, могу играть лучше, забираться выше, но, к сожалению, уже не на этом турнире", - сказал Klenoff в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети.

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