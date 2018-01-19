Киберфутболист "Динамо": "Наверное, если выиграть чемпионат мира, то возможно подписать контракт с "Реалом"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов заявил, что теперь больше предпочитает онлайн-турниры, так как последние LAN-турниры оставили у него двоякие впечатления. В частности, напомним, что киберспортсмен был разочарован несколькими моментами на чемпионате России по FIFA 18, который состоялся в декабре.

- В последнее время, в онлайне мне нравится играть намного большем, чем на LAN-турнирах, - цитирует Cyberfootball.ru Кленова. - Это связано с их организацией. Не всегда все проходит на самом высшем уровне, и не удается показать свой максимум из-за внешних условий. Из-за этого ты очень расстраиваешься. Я бы даже сказал, что это худшее чувство, которое существует. Просто безысходность. Поэтому сделаю акцент на февраль, на Weekend League, и постараюсь попасть на турнир в Европу. Да, безусловно еще будет турнир от РФПЛ, который, по инсайдам, пройдет в режиме UT. Это здорово. Так же буду готовиться к нему.

- Реально подписать контракт с условным "Реалом"?

- Не знаю. В этой жизни все возможно. Наверное, если выиграть чемпионат мира, то возможно.