Киберфутболист "Динамо": "Намерен победить в чемпионате России"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов остался недоволен мониторами, на которых проводятся матчи гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Тем не менее, он ставит перед собой самые высокие задачи и постарается побороться за победу в турнире.

- Какие впечатления от турнира?

- Пока положительно все достаточно, но немножко недоволен тем, что стоят мониторы, которые не совсем подходят под FIFA 18. Они широкоформатные и закругленные, что не совсем удобно. Хотелось бы видеть более привычные мониторы, но приходится выжимать максимум из тех условий, в которых находимся. В целом же, почти доволен всем, что происходит.

- Как оцениваете свои шансы на этом турнире?

- Серьезно готовился, провел много спаррингов. Уже обеспечил себе выход из группы. Надеюсь, как можно дальше пройти по сетке плей-офф, а там как повезет. Посмотрим, какие будут соперники. В принципе, мне не важно с кем играть, главное - показывать свой футбол. Надеюсь, у меня это получится. Цели всегда самые высокие. Буду делать все возможное, чтобы победить на турнире.

- Прокомментируйте ситуацию с Андреем Гурьевым, которого не пригласили на турнир? Как это отразится на самом турнире?

- Так понимаю, приглашений ни для кого не было, только для клубов РФПЛ, а контракта у него нет. Приоритетом у организаторов были спортивные и киберспортивные организации. Не знаю, почему были выбраны не самые известные спортивные организации, а не Gambit Esports, которая, если быть честными, популярнее многих хоккейных клубов и клубов второй лиги, участвующих в турнире. Конечно, обидно не видеть такого сильного игрока на турнире. Да, это грустно, но такова жизнь. (Вячеслав АЛХАЗОВ)

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