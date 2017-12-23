15:00 23 декабря | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Динамо": "Намерен победить в чемпионате России"

Антон "Klenoff" Кленов. Фото Федерация компьютерного спорта России
Антон "Klenoff" Кленов. Фото Федерация компьютерного спорта России

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов остался недоволен мониторами, на которых проводятся матчи гранд-финала чемпионата России по FIFA 18. Тем не менее, он ставит перед собой самые высокие задачи и постарается побороться за победу в турнире.

- Какие впечатления от турнира?

- Пока положительно все достаточно, но немножко недоволен тем, что стоят мониторы, которые не совсем подходят под FIFA 18. Они широкоформатные и закругленные, что не совсем удобно. Хотелось бы видеть более привычные мониторы, но приходится выжимать максимум из тех условий, в которых находимся. В целом же, почти доволен всем, что происходит.

- Как оцениваете свои шансы на этом турнире?

- Серьезно готовился, провел много спаррингов. Уже обеспечил себе выход из группы. Надеюсь, как можно дальше пройти по сетке плей-офф, а там как повезет. Посмотрим, какие будут соперники. В принципе, мне не важно с кем играть, главное - показывать свой футбол. Надеюсь, у меня это получится. Цели всегда самые высокие. Буду делать все возможное, чтобы победить на турнире.

- Прокомментируйте ситуацию с Андреем Гурьевым, которого не пригласили на турнир? Как это отразится на самом турнире?

- Так понимаю, приглашений ни для кого не было, только для клубов РФПЛ, а контракта у него нет. Приоритетом у организаторов были спортивные и киберспортивные организации. Не знаю, почему были выбраны не самые известные спортивные организации, а не Gambit Esports, которая, если быть честными, популярнее многих хоккейных клубов и клубов второй лиги, участвующих в турнире. Конечно, обидно не видеть такого сильного игрока на турнире. Да, это грустно, но такова жизнь. (Вячеслав АЛХАЗОВ)

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Материалы других СМИ
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