03:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист "Динамо": "Набрал 4 очка в первых двух матчах и подумал, что уже вышел в плей-офф"

Антон "Klenoff" Кленов. Фото vk.com/rfpl_cyber
Антон "Klenoff" Кленов. Фото vk.com/rfpl_cyber

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов признался, что расслабился после первых двух игр на чемпионате РФПЛ. В 4 матчах в группе он набрал 4 очка и не смог выйти в плей-офф, так как занял 4-е место.

"Занял 4 место и не выхожу из группы. Худшее выступление, буду готовиться к Кубку России на PS4. Поменял свой состав сегодня, и в первых двух играх против Антохи и Баги набрал 4 очка. Возможно, где-то подумал, что уже вышел из группы и это повлияло на результат. Дальше буду топить за Мегабита (Киберфутболист ЦСКА Timon. - Прим. "СЭ"), не могу представить, чтобы кто-то еще поехал в Европу", - написал Кленов на своей странице в социальной сети.

Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф

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https://vk.com/wall-103946796_13063

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