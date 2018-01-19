Киберфутболист "Динамо": "Играл в FIFA с футболистами "Спартака" и "Динамо", а также с теннисистом Медведевым"

Киберфутболист московского "Динамо" Антон "Klenoff" Кленов в интервью Cyberfootball.ru рассказал, с кем из профессиональных спортсменов играл в футбольные симуляторы. Также он отметил, что мечта стать футболистом, так и останется мечтой, поскольку киберфутбол - нечто другое.

- В своем, наверное, первом интервью 2008 года, вы говорили, что хотите стать знаменитым футболистом. Считаете ли вы, что мечта в какой-то степени осуществилась?

- Не считаю так. Это было мечтой детства и навсегда останется ею. Безусловно, мне нравится то, чем я занимаюсь, иначе бы я просто не тратил своё время.

- С кем из футболистов вы играли в FIFA?

- Играл с Артемом Соколом ("Спартак-2"), Николаем Обольским ("Динамо"). Может быть с кем-то еще играл, но сейчас не вспомню. Несколько лет назад играл в клубах профи с одним из лучших теннисистов нашей страны Даниилом Медведевым.