Киберфутболист ЦСКА в шаге от вылета с чемпионата мира

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, уступил бразильцу Лукасу "Lucas_Rep" Косте в шестом туре чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Матч закончился со счетом 3:2. На данный момент в активе Гурьева девять очков при разнице мячей +4. Перед последним туром "Timon" сохраняет шанс на выход в плей-офф. В заключительном раунде российский игрок поборется с лидером группы – французом "Maniika".

Турнир пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. В нем примут участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. В плей-офф пройдет половина участников. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Встречи состоятся в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне. "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.