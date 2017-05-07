13:57 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Киберфутболист ЦСКА "Timon" занял последнее место в группе на турнире в Мадриде

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Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев не смог преодолеть групповой турнир регионального финала FIFA Ultimate Team, который проходил в Мадриде. Россиянин занял последнее место в группе 1, потерпев поражения от француза "PSG Daxee" (1:3) и немца "Cody" (1:2), а также сыграв вничью с еще одним представителем Франции "Herozla".

Победу на турнире одержал итальянец Даниэле "Prinsipe" Паолуччи. В гранд-финале он нанес поражение британцу Спенсеру "Gorilla" Илингу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста

Неудивительно.Кони они всегда в принципе последние места в группах занимают

14:38