Киберфутболист ЦСКА "Timon" – о выступлении на турнире в Мадриде: "Мне стыдно, правда"

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев выразил сожаление по поводу своего выступления на региональном финале FIFA Ultimate Team в Мадриде. Россиянин занял последнее место в группе 1, потерпев поражения от француза "PSG Daxee" (1:3) и немца "Cody" (1:2), а также сыграв вничью с еще одним представителем Франции "Herozla".

– Самое досадное чувство после поражения здесь, – подчеркнул Гурьев. – Готовился, играл. Перегорел в первой игре, и этим все сказано, хорошо играл первый тайм второго матча, нужно было закрываться, ибо понимал, кто передо мной, но все шло слишком хорошо, как по итогу заслуженно проиграл. Мне стыдно, правда. Ехал я сюда абсолютно за другим. Есть над чем и над кем подумать. Что-то придётся поменять. Спасибо, что остаётесь со мной.