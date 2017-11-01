14:00 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Киберфутболист ЦСКА сыграет с представителем "Аякса" в группе ESWC PGW 2017

Результаты жеребьевки ESWC PGW 2017. Фото eswc.com
Результаты жеребьевки ESWC PGW 2017. Фото eswc.com

Состоялась жеребьевка групп Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017). Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев сыграет в группе 4 на платформе Play Station 4 с голландцем Дани "Dani" Хагебеком, являющимся игроком "Аякса", и немцем Циану "Cihan" Ясарлару, представлявшем в прошлом сезоне киберспортивное подразделение "Шальке". Остальные два участника группы определятся через квалификацию.

Напомним, что пробиться в основную сетку турнира могут два представителя России - Роберт "Ufenok77" Фахретдинов ("Локомотив"​) и Данил "Tuman" Хлямов.

ESWC PGW 2017 пройдёт с 3 по 5 ноября в режиме Ultimate Team. На каждой платформе сыграют по 20 игроков. Двое лучших встретяся в гранд-финале. Призовой фонд составит 15 тысяч долларов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий