Киберфутболист ЦСКА сыграет с представителем "Аякса" в группе ESWC PGW 2017

Состоялась жеребьевка групп Electronic Sports World Cup Paris Games Week 2017 (ESWC PGW 2017). Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев сыграет в группе 4 на платформе Play Station 4 с голландцем Дани "Dani" Хагебеком, являющимся игроком "Аякса", и немцем Циану "Cihan" Ясарлару, представлявшем в прошлом сезоне киберспортивное подразделение "Шальке". Остальные два участника группы определятся через квалификацию.

Напомним, что пробиться в основную сетку турнира могут два представителя России - Роберт "Ufenok77" Фахретдинов ("Локомотив"​) и Данил "Tuman" Хлямов.

ESWC PGW 2017 пройдёт с 3 по 5 ноября в режиме Ultimate Team. На каждой платформе сыграют по 20 игроков. Двое лучших встретяся в гранд-финале. Призовой фонд составит 15 тысяч долларов.