Киберфутболист ЦСКА сенсационно проиграл представителю "Урала" в полуфинале чемпионата РФПЛ

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев потерпел поражения в 1/2 финала чемпионата РФПЛ. Один из фаворитов турнира уступил Владиславу "Xabik7" Хабибулину из "Урала". Второй финалист сетки плей-офф Play Station 4 определится в противостоянии между Робертом "Ufenok77" Фахретдиновым из "Локомотива" и Дмитрием "Maarsik" Искрой.

"Спасибо всем за поддержку. Отдам должное сопернику, он провел хорошие матчи. Я же не показал того, что мог. Оправдания бессмысленны, буду двигаться вперед", - написал Гурьев на своей странице в социальной сети после поражения.