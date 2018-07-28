Киберфутболист ЦСКА пожелал Головину удачи в "Монако"

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев пожелал удачи полузащитнику Александру Головину, перебравшемуся в "Монако". Киберспортсмен на своей странице ВКонтакте перед Суперкиберкубком России против "Локомотива" оставил соответствующий пост. Трансляция матчей между киберфутболистами двух клубов прошла на YouTube-канале "СЭ".

"Удачи, родной", – написал Timon на своей странице в социальной сети.

"Локо" выиграл у ЦСКА в матче за Суперкиберкубок на Ютуб-канале "СЭ" //

"Монако" представил Головина. Крутое видео