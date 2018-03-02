Киберфутболист ЦСКА посоревновался с Головиным в точности удара. Видео

Киберфутболист ЦСКА Максим "GoodMax" Гутник посоревновался с полузащитником клуба Александром Головиным в точности удара. Они сыграли в "5 Shot Challenge", в котором нужно забить как можно больше голов пятью способами: правой ногой, левой ногой, с лета, выход 1 на 1 и пенальти (На каждый способ по 2 попытки. Если гол - 3 очка, если гол, но коснется вратарь - 2 очка, если вратарь поймает - 1 очко). Место в воротах занял Георгий Кырнац. Победу одержал Головин со счетом 25:14.