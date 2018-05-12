Киберфутболист ЦСКА переиграл экс-игрока "Спартака" на Кубке России

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев взял верх над Сергеем "kefir" Никифоровым в матче 3-го тура Кубка России. Счет встречи – 5:4. Для победившего игрока этот успех стал третьим кряду. Напомним, kefir ранее представлял "Спартак".

Групповая стадия Кубка России по интерактивному футболу проходит по швейцарской системе. 64 лучших киберфутболиста борются за 32 путевки в плей-офф. Стадия на вылет состоится в воскресенье.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Москва (Россия)

Кубок России

Групповой этап

3-й тур

Андрей "Timon" Гурьев (ЦСКА) – Сергей "kefir" Никифоров – 5:4