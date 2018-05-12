Киберфутболист ЦСКА переиграл экс-игрока "Спартака" и "Ростова" на Кубке России

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев взял верх над Сергеем "kefir" Никифоровым в матче 3-го тура Кубка России (5:4). Для победившего игрока этот успех стал третьим кряду. Напомним, kefir ранее представлял "Спартак" и "Ростов".

Групповая стадия Кубка России по интерактивному футболу проходит по швейцарской системе. 64 лучших киберфутболиста борются за 32 путевки в плей-офф. Стадия на вылет состоится в воскресенье.

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.

Москва (Россия)

Кубок России

Групповой этап

3-й тур

Андрей "Timon" Гурьев (ЦСКА) – Сергей "kefir" Никифоров – 5:4