Киберфутболист ЦСКА переиграл экс-игрока "Спартака" и "Ростова" на Кубке России

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев взял верх над Сергеем "kefir" Никифоровым в матче 3-го тура Кубка России (5:4). Для победившего игрока этот успех стал третьим кряду. Напомним, kefir ранее представлял "Спартак" и "Ростов".
Групповая стадия Кубка России по интерактивному футболу проходит по швейцарской системе. 64 лучших киберфутболиста борются за 32 путевки в плей-офф. Стадия на вылет состоится в воскресенье.
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей. Также победитель получит путевку на финальный отборочный турнир чемпионата мира по FIFA 18.
Москва (Россия)
Кубок России
Групповой этап
3-й тур
Андрей "Timon" Гурьев (ЦСКА) – Сергей "kefir" Никифоров – 5:4
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