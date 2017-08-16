Киберфутболист ЦСКА одержал первую победу на чемпионате мира

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, одержал победу в третьем туре группового этапа чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Счет встречи с австралийцем Маркусом "Marcus_7170" Гомесом – 2:0. В первом тайме, после прорыва по левому флангу отличился Луис Суарес, а Криштиану Роналду удвоил преимущество во второй половине встречи.

Напомним, в первых двух турах Гурьев потерпел два поражения. В следующем раунде российский киберфутболист поборется с голландцем Тони Коком.

Турнир пройдет с 16 по 18 августа в Лондоне. В нем примут участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Встречи проходят в концертном зале "Вестминстер". "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.