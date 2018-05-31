Киберфутболист "Бохума" выиграл отборочный турнир чемпионата мира

Киберфутболист "Бохума" Микаэль "MegaBit" Биттнер стал победителем финального отборочного турнира FIFA 18 Global Series Playoff на платформе Xbox One. В финале он взял верх над Фуадом "Rafsou" Фаресом из "Лиона".
Во вторник определились 16 первых участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер "Gorilla" Илинг.
Напомним, российский киберфутболист Павел "JhonnyGrime" Пурювкин, выигравший чемпионат РФПЛ на консоли Xbox One, в групповой стадии отборочного турнира, проходящего в Амстердаме, одержал 1 победу в 5 матчах и не смог пробиться в плей-офф. Два других представителя России на отборочном турнире Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron, Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива" выступают на платформе Play Station 4.
Киберфутболисты "Лиона", "Аякса" и "Бохума" отобрались в гранд-финал ЧМ //
Российский киберфутболист обыграл игрока "ПСЖ", но не вышел в плей-офф отбора ЧМ
He's done it! @MegaBit98 defeats @OL_Rafsou and wins the FIFA 18 Xbox Global Series Playoff! 💪#FIFAeWorldcup pic.twitter.com/HAzxgmLk5Z– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 30 мая 2018 г.