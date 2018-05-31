Киберфутболист "Бохума" выиграл отборочный турнир чемпионата мира

Киберфутболист "Бохума" Микаэль "MegaBit" Биттнер стал победителем финального отборочного турнира FIFA 18 Global Series Playoff на платформе Xbox One. В финале он взял верх над Фуадом "Rafsou" Фаресом из "Лиона".

Во вторник определились 16 первых участников гранд-финала чемпионата мира по FIFA 18, который пройдет со 2 по 4 августа в Лондоне. Действующим чемпионом является Спенсер "Gorilla" Илинг.

Напомним, российский киберфутболист Павел "JhonnyGrime" Пурювкин, выигравший чемпионат РФПЛ на консоли Xbox One, в групповой стадии отборочного турнира, проходящего в Амстердаме, одержал 1 победу в 5 матчах и не смог пробиться в плей-офф. Два других представителя России на отборочном турнире Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron, Роберт "Ufenok77" Фахретдинов из "Локомотива"​ выступают на платформе Play Station 4.

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