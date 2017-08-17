Киберфутболист "Базеля" – в полуфинале чемпионата мира

Немецкий киберфутболист Флориан "CodyDerFinisher" Мюллер, представляющий швейцарский клуб "Базель", вышел в финал дивизиона XBOX на чемпионате мира FIFA Interactive World Cup 2017. В полуфинале был переигран канадец Филип "FilthyP94" Балке. Для определения победителя игрокам понадобилась третья, дополнительная встреча. В решающем раунде, в котором действует правило золотого гола, сильнее оказался Мюллер. Общий счет поединка из трех раундов 4:3.

Единственный российский киберфутболист на турнире Андрей "Timon" Гурьев, представляющий ЦСКА, не смог переиграть итальянца "IcePrinsipe" в первом раунде плей-офф сетки PlayStation. Счет по сумме двух встреч – 7:2. LAN-финал чемпионата мира по FIFA проходит в Центральном зале Вестминстера в Лондоне. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 из которых заработает победитель.