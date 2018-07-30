Киберфутболист "Аякса": "Надеюсь, что я выиграю ЧМ"

Киберфутболист "Аякса" Дани "Dani" Хагебек рассчитывает на победу на чемпионате мира по FIFA 18. Также в интервью пресс-службе ФИФА он назвал лучших игроков турнира, который пройдет в августе в Лондоне.

– Самый сильный соперник в группе?

– Я с нетерпением жду матчей против каждого из них.

– Лучший атакующий игрок?

– Gorilla (Спенсер "Gorilla" Илинг – действующий чемпион мира. – Прим. "СЭ").

– Лучший игрок в защите?

– Nicolas99FC (Аргентинец Гонсало Николас "Nicolas99FC" Вильялба – победитель отборочного турнира ЧМ на платформе PS4. – Прим. "СЭ").

– Самый недооцененный игрок?

– Они лучшие игроки в мире. Ни один из них недооценен.

– Ваш девиз?

– У меня его нет.

– Кто выиграет гранд-финал?

– Надеюсь, что я, иначе Nicolas99FC.

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