Киберфутболист "Аякса": "Надеюсь, что я выиграю ЧМ"

Киберфутболист "Аякса" Дани "Dani" Хагебек рассчитывает на победу на чемпионате мира по FIFA 18. Также в интервью пресс-службе ФИФА он назвал лучших игроков турнира, который пройдет в августе в Лондоне.
– Самый сильный соперник в группе?
– Я с нетерпением жду матчей против каждого из них.
– Лучший атакующий игрок?
– Gorilla (Спенсер "Gorilla" Илинг – действующий чемпион мира. – Прим. "СЭ").
– Лучший игрок в защите?
– Nicolas99FC (Аргентинец Гонсало Николас "Nicolas99FC" Вильялба – победитель отборочного турнира ЧМ на платформе PS4. – Прим. "СЭ").
– Самый недооцененный игрок?
– Они лучшие игроки в мире. Ни один из них недооценен.
– Ваш девиз?
– У меня его нет.
– Кто выиграет гранд-финал?
– Надеюсь, что я, иначе Nicolas99FC.
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