Киберфутболист "Аякса": "Готовился к чемпионату мира, как настоящий профессиональный спортсмен"

Киберфутболист "Аякса"​ Дани "Dani" Хагебек отметил, что готовился к чемпионату мира по FIFA 18, как настоящий спортсмен. Голландец считает, что за этот год он значительно вырос в качестве киберфутболиста.

- Я готовился к чемпионату мира, как настоящий профессиональный спортсмен, - цитирует пресс-служба клуба Dani. - Да, я так думаю. Я много практиковался, и вы могли это заметить. Теперь я лучший в мире в ежемесячном рейтинге WL, а это список, на который многие люди смотрят. Я полон уверенности в себе в преддверии чемпионата мира.

Думаю, что немного самонадеянно называть себя фаворитом eWorld Cup. Есть пятерка фаворитов, но если я посмотрю на свою игру и выступления в прошлом году, думаю, что я один из фаворитов на чемпионате мира. Конечно, я взволнован. Я приобрел больше опыта во время международных турниров. В начале напряженность могла создать мне проблем, но теперь это уже не так. Я знаю на 95 процентов, как работает игра. Я стал лучше и полон уверенности в себе.

Чемпионат мира по киберфутболу пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.