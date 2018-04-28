Киберфутболист "Анжи": "Хочу извиниться перед всеми, что подвел на чемпионате РФПЛ"

Киберфутболист "Анжи" Хан "han_tigr" Балабеков извинился за свое выступление на чемпионате РФПЛ по FIFA 18. В своей группе он одержал одну победу и один раз сыграл вничью, заняв четвертое место, чего не хватило для выхода в плей-офф.

"В первую очередь, хочу извиниться перед теми, кто верил в меня, перед "Анжи" за то, что подвел. Хочу поблагодарить тех, кто поддерживал, после таких ситуаций. Ваша поддержка очень важна. Хочу поблагодарить и хейтеров, которые делают меня сильнее. Тренер, еще затащим, твои поправки не забуду, есть две недели, буду работать. Самое забавное, что я за свою маленькую карьеру крупных соревнований, не выходил из групп 3 раза и каждый раз по сумме забитых и пропущенных в один мяч. Жду 12 мая, будем готовиться", – написал Балабеков в Инстаграме.

Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ