20:43 19 января | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Кейн – снова в команде недели FIFA 17

Харри КЕЙН. Фото EA Sports
Харри КЕЙН. Фото EA Sports
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Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 18:

Основной составСерхио Асенхо (ВРТ, "Вильярреал", 84*) – Мартин Монтойя (ПЗ, "Валенсия", 83), Иван Маркано (ЦЗ, "Порту", 83), Маркос Алонсо (ЛФЗ, "Челси", 83) – Марко Верратти (ЦП, "ПСЖ", 87), Стивен Н’Зонзи (ЦОП, "Севилья", 86), Хаким Зиеш (ЦП, "Аякс", 83), Марко Арнаутович (ЛП, "Стоук Сити", 86), Раджа Наингголан (ЦП, "Рома", 87) – Александр Ляказетт (ФРВ, "Лион", 87), Харри Кейн (ФРВ, "Тоттенхэм", 88);

Запасные – Родолфо Кота (ВРТ, "Гвадалахара", 74), Саллум Коннолли (ПЗ, "Уиган", 64), Джо Эдвардс (ПП, "Уолсолл", 64), Том Дэвис (ЦП, "Эвертон", 64), Иури Медейруш (ПФА, "Боавишта", 83), Джеймс Воган (ФРВ, "Бэри", 74), Иван Сантини (ФРВ, "Кан", 74);

Резерв – Михал Антонио (ПФЗ, "Вест Хэм", 82), Вернарду Силва (ПП, "Монако", 87), Милан Бадельж (ЦП, "Фиорентина", 83), Марко Боррьелло (ФРВ, "Кальяри", 81), Никола Калинич (ФРВ, "Фиорентина", 85).

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