Кейн получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока месяца

Компания EA Sports, являющаяся разработчиком футбольного симулятора FIFA 18, объявила о выходе специальной карточки нападающего "Тоттенхэме" Харри Кейна. 24-летний англичанин был признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии, поэтому удостоился специальной POTM-карточки с общим рейтингом 89 OVR (Обычная карточка имеет рейтинг 86. - Прим. "СЭ").

Напомним, в августе лучшим игроком был признан вингер "Ливерпуля" Садио Мане, который получил POTM-карточку с общим рейтингом 87 OVR.

Кейн в пятый раз получил награду лучшему игроку месяца в премьер-лиге